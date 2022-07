O médico Vitor Procópio Trindade, 27 anos, morreu nesta quarta-feira (6) após sofrer um acidente em ambulância do Servido de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na cidade de Santo Antônio do Descoberto, entorno do Distrito Federal. A ambulância em que Vitor estava bateu contra a traseira de um caminhão parado na BR-060 na sexta-feira (1), deixando duas pessoas feridas e Vitor em estado grave.

O jovem, filho do jornalista José Maria Trindade, sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado para o Hospital de Base, em Brasília, mas não resistiu aos ferimentos e morreu cinco dias após o acidente. Vitor e a equipe do Samu estavam voltando para Valparaíso de Goiás, após o transporte de um paciente, quando o acidente ocorreu.

As vítimas foram socorridas por outras ambulâncias do Samu e pelo Corpo de Bombeiros, que auxiliou no resgate dos feridos presos às ferragens do veículo. Além do médico, estava no veículo o motorista e um enfermeiro, que tiveram ferimentos leves e se recuperam em casa.

Médico socorrista

O jovem médico havia se formado em abril de 2020 e, em março de 2021, iniciou sua Residência Médica em Anestesiologia no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Ele atuava como médico socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, de acordo com familiares e amigos, era apaixonado pela profissão.

Como médico residente, trabalhou na linha de frente atendendo os primeiros pacientes com a Covid-19. Além do pai, Vitor deixa a mãe, Redu Procopio Trindade, o irmão, Pedro Henrique Petcho e a namorada, Ana Carolina Souza.

