Cidades Médico goiano pesca pirarara de 1,4 metro e comemora recorde; vídeo Arthur Lanna Appelt, de Anápolis, afirmou que havia pescado apenas três vezes antes conseguir capturar peixe gigante

Um médico morador de Anápolis quebrou o recorde brasileiro masculino absoluto de pirarara da Brazil Game Fish Association (BGFA). Arthur Lanna Appelt, de 36 anos, conseguiu pescar uma pirarara de 1,42 metro no dia 11 de agosto, no Rio Xingu, no Mato Grosso. “Eu pesco com vara emprestada. Nunca tive uma vara na vida”, comentou ao POPULAR. O médico conta que, na ocasi...