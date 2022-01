Um médico de Goiânia publicou em suas redes sociais que está com flurona – nome dado a uma infecção concomitante de Covid-19 e Influenza H3N3. Guilherme Borges de Andrade, que é endocrinologista, reproduziu o exame com resultado positivo para as duas doenças, juntamente com um texto relatando como está sendo a evolução do seu quadro de saúde. Até o momento, apenas um caso de flurona foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde da capital, uma profissional da saúde de cerca de 60 anos.

“Na sexta-feira, dia 31/12, enquanto preparava algumas coisas que levei para o Réveillon, tive alguns episódios de tosse seca. Não persistiram e eu não dei importância”, começa o médico. Em seguida, ele conta que os sintomas se intensificaram e teve febre. “Eu só estou falando tudo isso para dizer que eu provavelmente estou bem e me recuperando, pois me vacinei contra Covid e Influenza. E mesmo assim, não lembro de ter tido uma infecção tão avassaladora antes na minha vida”, completou Guilherme.

O médico também fez um alerta sobre a importância da imunização: “Esses vírus me derrubaram! Então não duvide do poder e da eficácia da vacina em momento algum!”. Por fim, o médico também falou sobre a vacinação em crianças, que acaba de ser anunciada pelo Ministério da saúde. “Quando seu filho (a) puder ser vacinado, leve-o para se vacinar! Não brinque com a vida!”.

O Popular entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que informou, em nota, que não tinha conhecimento desse caso em específico, mas já acionou o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (Cievs) da pasta para iniciar as investigações e procedimentos necessários. Após isso, Guilherme informou à reportagem que recebeu o contato da Vigilância Epidemiológica, que já está acompanhando o caso.