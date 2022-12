Um dos pioneiros da medicina em Goiás, o médico hematologista Ubirajara de Oliveira Fernandes, conhecido como ‘Dr. Bira’, faleceu na manhã desta quarta-feira (30), aos 82 anos, após passar por um longo período de internação. Fundador do Hemolabor, o grupo se tornou referência em Goiânia pelo diagnóstico e tratamento de câncer.

O médico se formou pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e se especializou em hemoterapia em Brasília, no ano de 1977. Além da atuação médica, Ubirajara foi professor de Medicina na UFG e chegou a responder pela área de hemoterapia em várias unidades de saúde como o Hospital São Salvador, Hospital e Maternidade São Marcos, Hospital Santa Lúcia, Hospital Urológico, Hospital Santa Catarina, Hospital e Maternidade Vila Nova, entre outros.

Leia também:

- Doação de sangue: saiba quem pode, quem não pode e onde doar em Goiás

- Pacientes oncológicos buscam driblar impactos sentidos na autoestima

O Hemolabor foi fundado em 1975 e hoje conta com três unidades, sendo o Hospital Hemolabor, o Banco de Sangue e o Laboratório, contando com mais de 500 colaboradores diretos. Em nota, o grupo informou que tudo o que se tornaram hoje, é fruto do trabalho de Ubirajara. “Temos o mesmo DNA, a mesma essência humilde, generosa, dedicada a cuidar. O Hemolabor era a vida dele”.

Confira a nota na íntegra:

Uma saudade que vamos levar para a vida.

Somos fruto dele.

O que somos e o que nos tornamos devemos a ele.

Temos o mesmo DNA, a mesma essência humilde, generosa, dedicada a cuidar. O Hemolabor era a vida dele.

Hoje, depois de 47 anos juntos, nos separamos. Mas seguiremos daqui guiados por sua luz, e trazendo conosco os ensinamentos, a determinação, o foco na excelência em cuidar, a importância de cuidarmos de nós mesmos para podermos exercer nossa essência com plenitude. A mesma com que ele construiu sua família, sendo também marido e pai exemplar e viveu por toda sua vida.

Somos gratos.

A você, Dr. Bira, rendemos todas as homenagens.