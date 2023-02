Cidades Médicos cubanos em Goiás esperam voltar a trabalhar Profissionais que vivem no estado estão na expectativa de regressarem para o Mais Médicos, que deve ser retomado pelo Ministério da Saúde; muitos deles estão desempregados

Uma decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), sediado em Brasília, na sexta-feira (27), em liminar deferida pelo desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, retomou o debate sobre médicos cubanos que chegaram ao Brasil para atuar no programa Mais Médicos. A medida beneficia somente os profissionais que ficaram no País após o fim do contrato com a Organizaç...