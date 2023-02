Médicos cubanos do programa Mais Médicos foram autorizados pela Justiça Federal a serem recontratados no Brasil. A decisão determina que 1.789 profissionais demitidos no 20° ciclo do programa, o último, possam voltar a atuar por mais um ano no país.

O documento foi assinado na sexta-feira (27) pelo desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). O pedido foi apresentado pela Associação Nacional dos Profissionais Médicos Formados em Instituições Estrangeiras e Intercambistas (Aspromed).

A entidade argumentou que em outros ciclos do programa, todos os médicos tiveram contratos que previam, inicialmente, três anos de trabalho e que poderiam ser renováveis. Já os selecionados no edital de 2020 foram contratados para atuação de dois anos apenas e de forma improrrogável.

Para a decisão, o magistrado reconhece que o programa, criado pelo governo de Dilma Rousseff (PT) em 2013, é uma política pública de extrema importância na área da saúde, pois reduz a falta de médicos em municípios carentes, amplia a abrangência do Sistema Único de Saúde (SUS), estimula melhorias na qualidade e humaniza o atendimento.

Brandão também justifica sua decisão ao falar sobre a crise humanitária envolvendo os indígenas yanomami e afirma que o Mais Médicos permitirá “implementar ações de saúde pública de combate à crise sanitária que se firmou na região do povo indígena Yanomami. Há estado de emergência de saúde pública declarado, decretado por intermédio do Ministério da Saúde”, afirmou o desembargador.

A decisão também considera o fato de que muitos médicos cubanos ficaram no Brasil, constituíram famílias e ficaram desempregados. “Mostra-se evidente a quebra de legítima expectativa desses médicos, que, em sua ampla maioria, já constituíram famílias em solo brasileiro. Após contratações juridicamente perfeitas de seus serviços por parte da União, que se prolongaram no tempo, afigura-se verossímil imaginar que os médicos cubanos aqui representados reprogramaram as suas vidas, segundo as expectativas formadas a partir dessas contratações, e parece justo reconhecer que agora pretendem permanecer no Brasil”, concluiu o desembargador.

Em 2018, Cuba determinou que o país não iria participar mais do programa Mais Médicos devido a divergências com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na época, Bolsonaro substituiu o programa petista pelo Médicos pelo Brasil com algumas mudanças. A expectativa é de que agora, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retome o programa ao modelo do antigo.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) informou ao POPULAR que não há nenhum posicionamento em relação a volta de profissionais cubanos pelo programa. A reportagem questionou quantos médicos cubanos já atuaram em Goiás desde o início do programa, mas ainda não houve retorno.

Já o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) se posicionou contra a decisão do TRF-1 por discordarem de que os profissionais possam atuar sem a exigência de revalidação de seus diplomas por uma universidade pública brasileira. Segundo o órgão, o programa tem possui caráter de uso político e coloca em risco a saúde da população. Também foi informado que serão tomadas medidas para reverter a situação.

Confira as notas na íntegra

SES-GO

A Secretaria de Estado da Saúde informa que o Ministério da Saúde ainda não se pronunciou quanto à ação judicial e que não tem nenhum posicionamento sobre a volta de profissionais cubanos pelo Programa Mais Médicos pelo Brasil. Mais informações devem ser buscadas junto ao Ministério da Saúde.

Cremego

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), sempre zelando pelo bom atendimento à população, posiciona-se veementemente contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que determinou recontratação de cubanos para atuarem no Brasil dentro do Programa Mais Médicos sem a exigência de revalidação de seus diplomas por uma Universidade pública brasileira.

Tal medida coloca em risco a saúde da população, uma vez que esses atendimentos serão realizados por médicos formados no exterior, mas sem a comprovação de seus conhecimentos técnicos, éticos e habilidades essenciais para o bom exercício da medicina.

Reconhecemos a necessidade de interiorização do trabalho médico para levar assistência a todos os brasileiros, mas a história já mostrou a ineficácia da simples contratação de estrangeiros sem diplomas revalidados e o uso político do programa, inclusive com prejuízos para os profissionais intercambistas contratados.

Não somos contrários ao trabalho de médicos formados no exterior desde que tenham os seus diplomas regularmente revalidados.

E mais: a ampliação da assistência médica no Brasil não passa apenas pela “importação” de profissionais, mas por uma melhor estruturação dos serviços de saúde, que garanta condições de trabalho aos médicos; pela melhor remuneração dos profissionais e pela criação de uma carreira de Estado do médico, que estimule o profissional a atuar nas regiões mais distantes.

Medidas cabíveis serão adotadas para tentarmos reverter essa decisão judicial, mas contamos também com o bom senso do Governo Federal para que erros não sejam repetidos, afinal, a saúde dos brasileiros merece respeito.