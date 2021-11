Cidades Móveis escolares mofam há sete anos em Cristianópolis Reportagem do POPULAR flagra centenas de cadeiras e mesas abandonadas em uma unidade de ensino, mas secretário promete utilizá-las

Em Cristianópolis, no interior de Goiás, dezenas de conjuntos de mesas e cadeiras escolares recebidos pela Prefeitura em 2014 estão abandonados, ainda em embalagens originais, dentro de uma escola desativada. Envoltos de sacos plásticos ressecados pela ação do tempo, os kits esquecidos pelo município estão expostos e sofrem com as marcas de deterioração.O mobiliário está na...