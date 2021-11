Cidades Macacos do Zoológico de Goiânia estão de casa nova Revitalizadas, as seis ilhas que formam o espaço destinado a primatas de cinco espécies serão oficialmente entregues domingo (28) pela Prefeitura

A inauguração oficial será no domingo (28), às 10 horas, mas os moradores já desfrutam dos equipamentos nos espaços revitalizados. O lago dos macacos do Zoológico de Goiânia, que conta com seis ilhas, está totalmente renovado, para a alegria dos seus 14 habitantes, obra que durou cerca de três meses e custou aproximadamente R$ 2 milhões, segundo a Agência de Turismo, Eve...