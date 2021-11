Cidades Madeira extraída ilegalmente de APP é aprendida em Goiânia Extração foi descoberta após agentes da Agência Municipal do Meio Ambiente escutarem o barulho de uma motosserra dentro da mata

Mais de 60 pranchas de madeiras extraídas de forma ilegal de uma região de veredas dentro de uma área de preservação permanente (APP) foram apreendidas por equipes da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), no Parque Bom Jesus, no residencial Monte Pascoal, região Oeste de Goiânia. A Amma informou que, ao fiscalizar a região no final da tarde desta quinta...