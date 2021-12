Cidades Maior parte das capitais ainda não aplicou reforço em metade dos idosos Das 27, só 11 aplicaram a dose extra da vacina em mais de 50% dos moradores com 60 anos ou mais

Passados quase três meses desde que o Ministério da Saúde autorizou a aplicação das doses de reforço das vacinas contra Covid, apenas 11 das 27 capitais brasileiras já complementaram a imunização de 50% ou mais de seus idosos. O levantamento foi realizado pela Folha com dados do Ministério da Saúde até 4 de dezembro e com as estimativas populacionais mais recent...