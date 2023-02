Mais 48 cidades em Goiás podem receber o sinal de internet 5G, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A empresa aprovou, em reunião na última quinta-feira (23), a antecipação da liberação da infraestrutura de 5G para 347 municípios de todo o País. Municípios como Senador Canedo, Trindade e Pirenópolis vão receber o sinal. (confira a lista completa abaixo)..

A partir da próxima segunda-feira (27), as operadoras já podem solicitar a implantação da infraestrutura do sinal de rede móvel. A agência, no entanto, não divulgou a data em que o sinal poderá ser usado pelos moradores das cidades anunciadas. De acordo com o Governo Federal, até o momento, um total de 487 municípios brasileiros já obtiveram a liberação.

Na capital goiana, até agosto de 2022, existiam 22 antenas de 5G instaladas em alguns bairros da cidade. Funcionando desde 16 de agosto, o sinal foi disponibilizado por operadoras como a Tim, Vivo e Claro. O Ministério das Comunicações deve realizar uma pesquisa de opinião a respeito do assunto e sugeriu que as empresas façam um diagnóstico da situação.

"Além de acompanhar a implementação da tecnologia em todo o país, cobramos as operadoras quanto à qualidade do serviço, visto que tanto o Ministério das Comunicações quanto a Anatel têm recebido reclamações de usuários", afirmou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

O que muda com o 5G?

Dentre as vantagens da quinta geração de internet móvel, estão a velocidade para baixar e enviar arquivos, o tempo de resposta mais rápido entre os dispositivos e uma estabilidade maior que a do 4G.

A média da velocidade 4G no Brasil foi de 21,6 Mbps (megabits por segundo) no primeiro trimestre de 2022, de acordo um relatório da consultoria OpenSignal. O valor pode variar de região para região, da operadora utilizada e até mesmo do horário em que uma pessoa acessa a rede.

Um filme, por exemplo, que demoraria 35 minutos e 47 segundos para ser baixado no 4G, com a nova conexão passa a demorar apenas 21 segundos para o download.

Para se conectar com o 5G, será preciso apresentar um celular compatível com a tecnologia. Em agosto de 2022, a Anatel listou cerca de 70 modelos homologados. Com o tempo, a tendência é que todos incorporem a compatibilidade, assim como aconteceu com o 4G. Em alguns modelos também poderá ser necessário trocar o chip para uso do "5G puro", o chamado "standalone" (SA).

Dificuldades

O Governo Federal informou que a liberação do 5G nas cidades sofreu atrasos principalmente devido às dificuldades de infraestrutura. Exemplo dessa dificuldade é o cumprimento da meta fixada no leilão do 5G, que prevê o atendimento de todas as cidades com mais de 500 mil habitantes com uma antena para cada 10 mil habitantes, normatizado pela Lei Geral de Antenas. O cronograma prevê a instalação do 5G nesses municípios até julho de 2025.

Um levantamento do Conecte 5G, projeto das operadoras de telecom voltado ao acompanhamento do 5G, mostra que dos 26 municípios com mais de 500 mil habitantes, excluídas as capitais, 10 não têm leis de antenas preparadas para a nova tecnologia.

Entre as cidades que precisam de uma nova legislação para se adequar e possibilitar a implantação e expansão da nova tecnologia estão Ananindeua (PA), Aparecida de Goiânia (GO), Belford Roxo (RJ), Campinas (SP), Guarulhos (SP), Nova Iguaçu (RJ), Osasco (RJ), São Bernardo do Campo (SP), Serra (ES) e Vila Velha (ES).

Municípios com sinal 5G:

Alto Paraíso de Goiás

Cavalcante

Cocalzinho de Goiás

Corumbá de Goiás

Cristalina

Formosa

Goianésia

Inhumas

Luziânia

Nerópolis

Niquelândia

Nova Veneza

Novo Gama

Padre Bernardo

Pirenópolis

Planaltina

Santo Antônio do Descoberto

Terezópolis de Goiás

Valparaíso de Goiás

Abadia de Goiás

Abadiânia

Água Fria de Goiás

Águas Lindas de Goiás

Alexânia

Alvorada do Norte

Aragoiânia

Barro Alto

Bela Vista de Goiás

Bonfinópolis

Brazabrantes

Cabeceiras

Caldazinha

Caturaí

Cidade Ocidental

Flores de Goiás

Goianápolis

Goianira

Guapó

Hidrolândia

Mimoso de Goiás

Santa Bárbara de Goiás

Santo Antônio de Goiás

São João d'Aliança

Senador Canedo

Simolândia

Trindade

Vila Boa

Vila Propício

Neste painel há informações atualizadas sobre a liberação e o planejamento para a liberação do uso da faixa de 3.300 MHz a 3.700 MHz em todo o país.