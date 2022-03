Cidades Mais 60 dias de obras e congestionamentos na Jamel Cecílio Seinfra confirma a entrega de viaduto para o mês de maio. Problemas com tráfego seguem na região dos setores Jardim Goiás e Pedro Ludovico

Os congestionamentos nas ruas dos setores Jardim Goiás e Pedro Ludovico devem continuar por pelo menos mais 60 dias, de acordo com a previsão da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) para a entrega da obra do Complexo Viário Luiz José Costa, no cruzamento da Marginal Botafogo e Avenida Jamel Cecílio. Os serviços foram iniciados em setembro de ...