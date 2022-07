Cidades Mais de 1,9 mil taxistas em Goiânia podem receber auxílio do governo federal No entanto, somente os que estiverem como o licenciamento em dia estão aptos a receber o benefício

Conforme dados da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), Goiânia tem, hoje, 1.916 taxistas permissionários cadastrados juntos à Prefeitura e que poderão receber o auxílio de até R$ 1 mil por mês que será pago pelo governo federal. No entanto, a SMM destaca que o pagamento do benefício está condicionado à situação do permissionário, que precisa estar com a licença e...