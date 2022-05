Cidades Mais de 1 tonelada de maconha é encontrada em caminhoneta abandonada em Jataí Veículo em que a droga foi encontrada próximo à BR158, foi furtado em São Paulo-SP no ano de 2020.

A caminhonete chamou atenção da Guarda Civil Municipal de Jataí (GCMJ), por estar encostada à beira da rodovia e sem condutor. Eles então acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que ao chegar no local, perto do KM 205 entre o Distrito da Estância e o município de Caiapônia, na zona rural de Jataí, encontrou a grande quantidade de droga na carroceria do veículo. Além da mac...