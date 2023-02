Em Goiânia, mais de 10 mil processos para abertura de empresas estão estagnados. Isso porque a prefeitura está demorando para emitir um documento essencial para o andamento do processo, o chamado “Uso do Solo”. Sem esse documento as empresas não conseguem o alvará de localização, e por isso, não podem funcionar.

A contadora Maria Tatiely, por exemplo, está com dificuldades na regularização de seis empresas. “O atendimento tá funcionando, mas tá funcionando irregular, porque sem o uso do solo eu não consigo gerar o documento de funcionamento. Aí fico sofrendo o risco de ser autuada e, se acontecer algo na empresa, a primeira coisa que vão alegar é que ela está funcionando sem alvará”, disse em entrevista à TV Anhanguera.

Leia também:

- Paço anuncia licitação de trecho paralisado do BRT em Goiânia

- Incentivos ao Centro para mais negócios

Até setembro de 2022, o documento saía em cinco dias. Em agosto, por exemplo, 3.100 licenças de uso do solo foram emitidas. Já no mês de setembro, nenhuma foi liberada. Com a aprovação do novo Plano Diretor, o antigo deixou e valer e, além disso, a prefeitura de Goiânia ainda demorou para enviar o projeto de regulamentação para a Câmara, que só aprovou as regras na última sessão do ano.

Além de tudo, ainda houve uma dificuldade na implementação do novo sistema de informática que prometia agilizar o processo. De acordo com o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, sempre que a demora no lançamento do sistema é questionada, a prefeitura informa que ele está em fase de teste e logo vai implementado.

Transtornos

Assim como a contadora Maria, o arquiteto Ricardo Borges também foi prejudicado pelo atraso na liberação dos documentos. Seu escritório está com vários projetos aguardando a emissão dos documentos, como por exemplo, a reforma de um prédio comercial que está parada aguardando a liberação do Uso do Solo.

“Até agora tomamos um prejuízo de 150 mil reais, no mínimo”, explicou o arquiteto em entrevista à TV Anhanguera. O secretário de Planejamento Urbano da prefeitura de Goiânia, Valfran de Sousa Ribeiro, informou em nota que 10 mil processos se acumularam desde setembro.

Segundo ele, a demanda será regularizada até o final do mês de fevereiro e, a partir de março, a emissão de processos de Uso do Solo serão feitos de forma eletrônica e instantânea.

Certidão de Uso e Ocupação do Solo

A Certidão de Uso e Ocupação do Solo é um documento emitido pelas Prefeituras, geralmente pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano ou Secretaria Municipal de Obras.

Este documento atesta e assegura a permissão de diferentes atividades se localizarem em espaços adequados no município e permite que diferentes atividades se concentrem de forma equilibrada no território, mediante o controle do uso do solo.