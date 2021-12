Cidades Mais de 100 quilos de maconha escondidos em veículo são apreendidos na BR-060 Carro com placa do Paraná trafegava sentido Goiânia para Brasília quando foi abordado por policiais rodoviários federais e um homem foi preso

Policiais rodoviários federais encontraram 142 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 127 quilos, escondidos no porta-malas e no para-choque de um veículo Voyage durante uma fiscalização realizada na última sexta-feira (24) no quilômetro 13 da BR-060, no Distrito Federal. O veículo com placas do Paraná trafegava no sentido Goiânia-Brasília da rodovi...