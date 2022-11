Em Goiás, mais de 2,5 milhões de pessoas ainda não foram em busca do primeiro reforço da vacina contra a Covid-19, além disso, aproximadamente 1 milhão está com a segunda dose de reforço atrasada.

A primeira dose de reforço é recomendada para pessoas com mais de 12 anos e deve ser aplicada quatro meses depois da segunda dose ou dose única. Já a segunda dose de reforço é recomendada para a população com faixa etária acima de 40 anos e trabalhadores da saúde de todas as idades.

Leia também:

- Casos de Covid dobram em uma semana e acendem alerta para uma nova onda da doença em Goiás

- Vacinação contra Covid em bebês começa nesta quinta-feira (17) em Aparecida; Goiânia, na sexta (18)

- Com Covid pela 2ª vez, Zé Neto cancela shows do Caldas Country, cruzeiro e turnê pela Europa

Para quem começou o esquema vacinal com a dose única da Janssen, a recomendação é a seguinte:

-Três reforços para pessoas com idade igual ou maior que 40 anos;

-Dois reforços para pessoas de 18 a 39 anos.

O primeiro reforço é aplicado dois meses após o início do ciclo e o segundo reforço deve obedecer ao intervalo de quatro meses. A orientação é que também sejam utilizadas as vacinas AstraZeneca, Pfizer ou a própria Janssen para as doses de reforço.

As recomendações foram feitas a partir de estudos que demonstram que, a capacidade da vacina de estimular a produção de anticorpos no organismo após aplicação de doses de reforço, com combinação a de diferentes vacinas contra a Covid-19, foi adequada e superior a esquemas sem doses de reforço.

Casos de Covid-19 em Goiás

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou que há 1.738.486 casos de doenças pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. No Estado, há 867.087 casos suspeitos em investigação e 360.304 casos já foram descartados.

Há 27.592 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento e 74 mortes suspeitos que estão em investigação.

Doses aplicadas

Conforme o levantamento realizado pela SES-GO foram aplicadas 5.888.271 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose e a dose única, foram vacinadas 5.309.996 pessoas, e 2.717.594 pessoas já receberam a dose de reforço.

Entre as crianças de 5 a 11 anos, 56,89% já receberam uma dose da vacina.