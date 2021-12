Cidades Mais de 20 mil candidatos concorrerão a 95 vagas do concurso para analista judiciário do TJGO Ao todo, 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência e 20% aos candidatos negros

O concurso para analista judiciário do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) recebeu 20.312 inscrições para duas áreas no cargo de analista judiciário do quadro único do Poder Judiciário do Estado de Goiás. O edital disponibilizou 95 vagas, sendo 46 para apoio judiciário de administrativo e 49 para área Judiciária. Ao todo, 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência e...