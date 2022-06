Cidades Mais de 20 pessoas são atacadas por abelhas no Setor Nova Suiça Insetos que estavam em transformador de energia foram transferidos para apiário da Universidade Federal de Goiás (UFG), mas parte das abelhas continuam no poste

Mais de 20 pessoas foram atacadas por um enxame de abelhas na Rua C-264, no Setor Nova Suiça, em Goiânia. Os insetos construíram uma colmeia em um transformador de energia. Nos dias em que as abelhas ficaram no poste, pedestres que transitaram pela rua foram atacados. Um deles precisou ser medicado, pois é alérgico ao inseto. O homem trabalha em um res...