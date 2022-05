Cidades Mais de 20 praças em Goiânia foram partidas ao meio para melhoria do trânsito Prática ocorre há anos e privilegia veículos automotores em detrimento do espaço verde de convívio e contemplação. Caso mais recente ocorreu no Jardim América

No começo de maio, duas ruas passaram em cima da Praça do Jardim América, no cruzamento da C-148 com a C-139, como parte de um planejamento da Prefeitura de Goiânia para melhorar o tráfego da região, ampliando o espaço viário. A prática de recortar praças com vias na capital é antiga e já atingiu pelo menos 21 espaços anteriormente planejados como locais verdes de conví...