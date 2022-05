Cidades Mais de 200 fogos de artifício e 400 traques são apreendidos em Goiânia, Aparecida e Anápolis Retorno das atividades presenciais trouxe de volta as tradicionais festas juninas e o Procon Goiás iniciou trabalho para evitar acidentes com fogos de artifício, muito usados nessa época

Uma fiscalização do Procon Goiás em lojas de Goiânia, Aparecida e Anápolis apreendeu mais de 400 traques e mais de 200 unidades de fogos de artificio. Muitos desses produtos estavam com data de validade expirada desde 2008. A operação foi iniciada nesta quarta-feira (25) para evitar que os consumidores se coloquem em risco comprando instrumentos do gênero disponíveis n...