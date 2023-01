Conforme dados do Climatempo, entre os dias 1º e 23 de janeiro de 2023, 1,3 milhão de descargas elétricas foram registradas em Goiás. Dessas, 218 mil atingiram o solo – os chamados raios. Segundo especialistas, Goiás conta com grandes campos abertos que funcionam como chamarizes para as descargas, que podem atingir pessoas e até matar.

Os dados foram obtidos pela TV Anhanguera. No verão, a junção de umidade e ar quente propicia ainda mais a formação de nuvens de tempestade que geram as descargas elétricas, como a cumulonimbus.

“Tem uma geração de energia dentro dessa nuvem que faz com que tenha essa liberação de energia e ocorram descargas elétricas”, explicou a gerente em Goiás do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabeth Alves, em entrevista à Anhanguera.

A meteorologista Josélia Pegorim, também em entrevista à TV, explicou que Goiás reúne condições que atraem os raios.

“É um estado muito agrícola. Então você tem grandes campos abertos e aí é um perigo, porque a descarga elétrica atmosférica vai procurar o menor caminho pra chegar ao solo”, disse, destacando que o mais indicado em tempestades, caso a pessoa esteja ao ar livre, é ficar de cócoras ou deitado com a cabeça coberta, e jamais ficar embaixo de árvores.

Acidentes com raios

Somente na última sexta-feira (20), dois acidentes graves com raios foram registrados em Goiás.

Um deles foi o caso de uma caminhonete que ficou “derretida” por dentro após ser atingida por um raio na BR-020, entre as cidades de Posse e Simolândia, no nordeste de Goiás. Imagens impressionantes mostram o interior do carro destruído depois de um curto circuito provocado pela descarga elétrica. O motorista não se feriu.

Já em Montes Claros de Goiás, no oeste do estado, um adolescente de 12 anos ficou ferido após ser atingido por um raio enquanto cavalgava em uma fazenda. O animal não resistiu à descarga elétrica e morreu.

