Cidades Mais de 3,5 mil dias depois, caso Valério vai a julgamento Jornalista foi morto a tiros em 2012 após sair do trabalho. Júri popular começa na segunda-feira (14), em Goiânia, com cinco réus

Mais de 3.500 dias depois do assassinato do jornalista e radialista Valério Luiz, de 49 anos, o caso finalmente terá o tribunal de júri realizado na próxima segunda-feira (14). A execução do jornalista esportivo que tecia duras críticas aos times goianos, chocou o estado. O filho de Valério será um dos assistentes da acusação e relata anseio pela condenação dos réus. ...