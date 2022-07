Cidades Mais de 30 ovelhas e cabras morrem após ataque de cães, em Alexânia Dono dos animais mortos contabiliza prejuízo de R$ 40 mil. Ainda há ovelhas e cabras feridas, além de 40 filhotes que ficaram órfãos e precisam de cuidados especiais

Mais de 30 ovelhas e cabras foram encontradas mortas no curral de uma fazenda, em Alexânia. O proprietário da fazenda, Urivando de Souza Machado, de 70 anos, registrou um boletim de ocorrência alegando que os animais foram atacados pelos cães do vizinho. Segundo o dono da propriedade, desde sexta-feira (23) os cães estavam ameaçando atacar as ovelhas e cabr...