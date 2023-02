Uma carga de 300 kg de carnes transportadas com mau cheiro e mosquitos foi apreeendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rio Verde, no Sudoeste goiano, na tarde desta quarta-feira (1º). De acordo com os policiais, a carga iria abastecer bares e supermercados da região.

Durante um fiscalização de rotina a PRF encontrou os alimentos na carroceria de um caminhão sem refrigeração, em embalagens espalhadas pelo assoalho. O motorista também não tinha documentação ambiental para o transporte.

A Vigilância Sanitária foi chamada, considerou o produto impróprio para o consumo humano e multou o responsável pela carga.

As carnes foram descartadas em um aterro sanitário e o motorista foi multado pela Vigilância Sanitária.