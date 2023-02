Em Goiás, a quantidade de inscritos no Sisu 2023 já chegou a 31.872 alunos. A informação foi divulgada pelo Ministério da Educação na tarde desta quarta-feira (22). Ao todo, são 965.827 candidatos no país concorrendo as mais de 226 mil vagas ofertadas.

Segundo o Ministério da Educação, nesse balanço parcial, o Nordeste concentrava o maior número de inscritos, com um total de 387.634 candidatos, representando 40,1% do total de inscritos, quando observada a origem de nascimento do estudante.

O Sudeste tinha 33,8% dos inscritos (326.783), seguido pela região Sul (9,5%), com 91.690; Norte (8,7%) com 83.848; e Centro-Oeste (7,9%) com 75.872.

O curso de medicina continua como o mais concorrido nesta edição do Sisu. A Universidade Federal de Goiás (UFG), por exemplo, já recebeu 6.379 inscrições nesta área. O balanço parcial também revela cursos de psicologia e direito entre os mais procurados.

Prazo para inscrições

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre de 2023 continuam abertas até as 23h59 de sexta-feira (24). Os interessados devem se inscrever pelo site do Governo Federal. Cada inscrito tem direito a escolher até dois cursos.

A primeira edição do Sisu 2023, que seleciona estudantes para universidades públicas, oferta mais de 226 mil vagas em 128 instituições públicas participantes, 63 delas universidades federais. O Sistema disponibiliza vagas em 6.402 cursos de graduação.

Aqueles que realizaram a edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtiveram nota acima de zero na prova de redação podem se inscrever no Sisu.

O resultado do processo será divulgado no dia 28 de fevereiro e o prazo para manifestar interesse na lista de espera será de 28 de fevereiro a 8 de março, conforme o edital que rege o atual processo seletivo.

Leia também:

- UFG irá ofertar 4,4 mil vagas pelo SiSU em 2023

- Estudante comemora ter tirado 980 na redação do Enem 2022: ‘Estudo das 14h às 21h’

- Sisu 2023 tem oferta de 6,8 mil vagas para Goiás