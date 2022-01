Cidades Mais de 4 mil novos casos de Covid são confirmados em Goiás nas últimas 24 horas Estado bateu recorde de casos no ano ontem com mais de 5 mil registros

Os municípios goianos têm enfrentando uma escalada de novas contaminações por Covid-19 desde o final do ano passado em função, principalmente, da variante ômicron. Prova disso é o aumento de registros no boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Nas últimas 24 horas, mais 4.303 infecções foram confirmadas no estado, relatou a...