Cidades Mais de 4 mil toneladas de entulhos são retiradas de 16 praças no Jardim Novo Mundo Equipes executaram serviços de requalificação nos locais

A Prefeitura de Goiânia realizou melhorias em 16 praças e removeu 4 mil toneladas de entulhos, que foram descartados de forma irregular no Jardim novo Mundo, em Goiânia, na última semana. As ações constam da 5° Frente de Serviços, criada pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), com intuito de reforçar a rotina diária de trabalhos desempenhados na cidade. Nesse períod...