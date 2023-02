O mutirão realizado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás para atender demandas por vagas em CMEIs e escolas municipais de Aparecida de Goiânia atendeu 413 pessoas no sábado (11). Neste domingo (12), serão distribuídas novas senhas, das 8h às 14h, para mais atendimentos.

Segundo o defensor público Tairo Batista, essa ação concentrada tem o objetivo de “fazer a propositura de ações judiciais para garantir às famílias de Aparecida de Goiânia o direito a uma vaga na rede municipal de ensino, seja no ensino fundamental, seja no CMEI". Ele lembra que faltam mais de 8 mil vagas no município, o que justifica a necessidade da ação por parte do DPE.

Documentação necessária

- Identidade e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

- Comprovante de endereço atualizado (últimos dois meses);

- Comprovante de renda: último contracheque e carteira de trabalho.

Leia também:

CMEIs | Site congestionado não apenas na capital

Em menos de uma hora todas as vagas da educação infantil foram preenchidas em Aparecida de Goiânia

Defensoria faz mutirão para atender pais por vagas em CMEIs e escolas de Aparecida de Goiânia

Na falta de comprovante de renda, podem provar necessidade econômica:

- Comprovante de recebimento dos valores recebidos por serviços prestados como autônomo;

- Extrato de benefício INSS;

- Extrato de conta bancária dos últimos três meses;

- Três últimas contas de energia ou de água; - Cartão benefício do Governo (Bolsa Família/ Renda Cidadã); - Extrato FGTS e PIS;

- Extrato de negativação em órgão de proteção ao crédito (SPC/Serasa);

- Consulta à restituição do Imposto de Renda (caso declare Imposto de Renda, apresentar a declaração completa dos dois últimos exercícios).

Documentos da criança ou adolescente:

- Certidão de Nascimento;

- Nome completo e endereço da instituição (CMEI ou escola) onde pretende a matrícula;

- Cartão de vacina da criança;

- Orçamento completo de duas escolas ou berçários que possam receber a criança em período integral (deve vir o valor do período integral e CNPJ da instituição);

- Protocolo de inscrição feito pela internet ou relatório do Conselho Tutelar.

O responsável deve levar documentação original e, se possível, cópia dos documentos para agilizar o atendimento.

Vale lembrar que foi criado um canal exclusivo de WhatsApp, com o número (62) 98332-0157, para que as pessoas interessadas possam entrar em contato e tirar dúvidas.