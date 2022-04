Cidades Mais de 6% das crianças de Goiás são registradas sem nome do pai Maior parte dos casos acontece com pessoas em vulnerabilidade social. No estado, situação afetou 1,4 mil dos bebês nascidos este ano. Ausência causa impactos na estima e segurança. MP e Defensoria têm campanha para reconhecer paternidade

Dos 79,9 mil nascidos em Goiás em 2021, 4,6 mil (5,82%) foram registrados sem o nome do pai na certidão de nascimento. Em 2022, até agora, dos 22,7 mil bebês, 1,4 mil (6,36%) têm o campo do nome do pai em branco. Os dados são do Portal da Transparência do Registro Civil. Especialistas apontam que reconhecimento de paternidade é direito da criança e que a maioria...