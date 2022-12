A Secretaria de Trabalho de Aparecida de Goiânia oferece nesta semana 655 vagas de empregos em diversas áreas nas empresas ligadas ao município. Para se candidatar, é só comparecer a uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) de Aparecida de Goiânia com seus documentos pessoais em mãos.

Existem ofertas tanto para a área administrativa quanto para a parte de produção. As maiores demandas são para as posições de motorista entregador, repositor de mercadorias, vendedor externo e motorista de caminhão-carreta. Além dessas vagas, existem cargos mais específicos disponíveis, como o de analista fiscal, técnico de enfermagem, açougueiro e soldador. Também foram disponibilizadas vagas para estagiários e menor aprendiz.

Para se inscrever, é só ir até um dos SAC’s da Cidade Administrativa, Vila Brasília, Veiga Jardim, Polo Empresarial, Cidade Livre ou o do Parque Flamboyant, durante o horário comercial, de segunda a sexta. Aos sábados, funcionam as unidades instaladas nos Vapt-Vupt do Garavelo e do Buriti Shopping, das 08h às 12h. Quem quiser se candidatar, deve comparecer a uma das unidades cadastradas com seu RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e um número de telefone para contato.

Caso o perfil de um candidato se encaixe com uma das vagas disponíveis, uma carta de encaminhamento será enviada para direcionar o trabalhador para uma entrevista presencial na empresa. Para qualquer dúvida sobre o processo de seleção, ligue no telefone (62) 9 9194-3491.

Confira todas as vagas disponíveis no Sistema Municipal de Emprego (SIME) de Aparecida:

132 Motorista entregador

53 Repositor de mercadorias

50 Vendedor Externo

46 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

35 Auxiliar de armazém

35 Movimentador de mercadoria

34 Operador de caixa

25 Auxiliar de limpeza

25 Empacotador de mercadoria

24 Auxiliar de serviços Gerais

15 Operador de empilhadeira

14 Auxiliar de produção

11 Soldador

10 Agente de Campo

10 Auxiliar operacional

10 Auxiliar de Prevenção de perdas

8 Açougueiro

8 Ajudante Geral

8 Mecânico diesel

7 Técnico de enfermagem

6 Balconista

6 Lavador de veículos

6 Serviços Gerais

6 Subgerente de Loja

6 Vendedor interno

5 Assistente Orçamentista

5 Auxiliar de Padeiro

5 Cortador de papel

5 Operador de máquina de dobrar chapas

5 Operador de máquinas fixas, em geral

5 Repositor de Frios

4 Ajudante de motorista

4 Auxiliar de manutenção

4 Gerente comercial

4 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

4 Motorista operacional de guincho

3 Acabador de veículos

3 Auxiliar de rastreamento

3 Encarregado de Loja

2 Auxiliar de cozinha

2 Consultor Comercial

2 Motorista de Caminhão Truck

2 Padeiro

2 Polidor De Veículos

1 Analista Fiscal

1 Assistente Financeiro

1 Atendente de loja

1 Auxiliar administrativo

1 Auxiliar de atendimento

1 Pintor Automotivo