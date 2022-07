Em Goiás, 718.897 pessoas não foram vacinadas com a segunda dose da Covid-19. Com as férias do mês de julho, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) alerta sobre a importância de tomar todas as doses, não abandonar a máscara em locais de maior aglomeração e redobrar o cuidado com a higienização das mãos.

Até o momento, a cobertura vacinal da segunda dose atingiu 79,07% da população em condições de se vacinarem. Esta porcentagem representa mais de 5 milhões de cidadãos goianos vacinados, mas a quantidade de atrasados ainda passa de meio milhão. Contando todas as doses de reforço, 2,6 milhões de goianos não buscaram a vacinação. Os dados foram atualizados na última segunda-feira (11).

A SES-GO reforça que a vacinação previne que uma pessoa desenvolva a forma mais grave da Covid-19, além de diminuir as chances de sequelas futuras. Apesar de grande parte da população ter atendido ao chamado das autoridades sanitárias, uma parcela significativa de pessoas elegíveis à vacinação contra a Covid-19 está com o esquema vacinal incompleto.

Contaminação da Covid-19 em Goiás

Segundo dados atualizados da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) desta terça-feira (12), são 1.562.026 casos confirmados de Covid-19, também 846.537 casos suspeitos em investigação e 338.005 casos já foram descartados.

Há 27.027 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 1,73%. Há 224 óbitos suspeitos que estão em investigação.

