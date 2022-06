A Prefeitura de Goiânia divulgou, neste sábado (4), a lista com os nomes das 8.072 mulheres aprovadas no programa de renda familiar Renda Família + Mulher. Esta é a quarta e última etapa do projeto e vai pagar R$ 1,8 mil às contempladas, valor dividido em parcelas de R$ 300.

O Renda Família + Mulher é voltado para moradoras de Goiânia em situação de vulnerabilidade social. Desde o início do programa, em setembro de 2021, mais de 35 mil mulheres se inscreveram.

Sob coordenação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), o programa beneficiou, até agora, 12,8 mil mulheres. Com a aprovação das mais de 8 mil moradoras na última etapa, a prefeitura informou que o investimento no programa será superior a R$ 37 milhões.

O benefício é pago para mulheres que estão em pelo menos uma das seguintes condições: que perderam emprego e renda; trabalhadoras autônomas e informais; recém-saídas de abrigos; mulheres com medida protetiva e em situação de abrigo; mães solo.

Clique no link e veja a lista com os nomes da contempladas na quarta etapa.

Leia também:

Prefeitura de Goiânia divulga lista das 4 mil mulheres beneficiadas pelo Renda Família Mais Mulher

Aluguel Social abre seleção para os municípios de Abadia e Hidrolândia