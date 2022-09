Cidades Mais de 850 mil goianos fazem apenas uma ou nenhuma refeição por dia Pesquisa nacional com dados por estado revela que 11,9% dos domicílios de Goiás não têm a garantia das refeições no dia a dia

Aproximadamente 858 mil pessoas que moram em Goiás estão passando fome, ou seja, não comem por falta de dinheiro para comprar alimentos, fazem apenas uma refeição por dia ou ficam o dia inteiro sem comer. O número representa 11,9% dos domicílios do Estado, de acordo com o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil (Vigi...