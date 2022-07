Cidades Mais de meio milhão de estudantes retornam às aulas nas escolas estaduais de Goiás nesta terça-feira Segundo semestre terá 94 dias letivos nas 1.049 unidades de ensino vinculadas ao Estado

Começam na próxima terça-feira (2) as aulas nas escolas estaduais de Goiás. No total são 530 mil alunos e 1.049 unidades escolares em todos os 246 municípios goianos. O segundo semestre, que terá 94 dias letivos, engloba estudantes do Ensino Fundamental, Médio e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), em modalidades que também atendem a Educação Especial, o Tempo Integral e...