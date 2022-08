Cidades Mais dois suspeitos de envolvimento na morte de menina de 5 anos em Catalão são presos Segundo as investigações da Polícia Civil, crime foi praticado devido briga entre facções

O último suspeito pela morte de Ana Clara Magioto, de 5 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (24), pela Polícia Civil (PC), em Catalão, a 262 km de Goiânia. De acordo com o delegado Marcos Vinicius Costa, dois envolvidos foram presos em flagrante no dia do crime e um terceiro suspeito foi preso em São Paulo, nesta terça-feira (23). A menina e a irmã dela, uma adolescente de 15 anos, foram baleadas depois que quatro homens chegaram em duas motocicletas e dispararam na direção de uma primo delas que chegava n...