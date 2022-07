Cidades Mais um preso morre na CPP de Aparecida de Goiânia, o quarto em dois dias DGAP disse que detento foi retirado da cela "após ação de policiais penais, que interviram em um tumulto". Joāo Victor Nunes teve morte constatada na enfermaria da CPP e tinha sinais de espancamento, segundo Polícia Civil

Atualizada às 12h23min Mais um preso morreu na Casa de Prisão Provisória do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, nesta quarta-feira (27). Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), João Victor Nunes Araújo Guedes, de 27 anos, foi socorrido em uma cela do bloco 3 da Ala B e teve a morte constatada na enfermaria do local. Esta é a quar...