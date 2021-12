Aumento de vagas não é unânime na Câmara de Goiânia

O aumento de cadeiras na Câmara de Goiânia vem causando controvérsia entre os próprios vereadores. A proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, que eleva de 35 para 39 as vagas na Casa a partir de 2025, ainda está longe da unanimidade. É o que aponta levantamento do POPULAR, que procurou os parlamentares para responderem objetivamente se são contra ou a favor da matéria.

Responderam à indagação 24 vereadores, cerca de dois terços da Casa. A maioria ou se diz contra o projeto ou afirma que ainda não analisou o texto para opinar (veja quadro). Cinco afirmaram ser a favor da proposta, sendo que dois desses parlamentares dizem que a condição é que não haja aumento de salários.

Trecho do BRT em Goiânia terá nova licitação

As obras do BRT Norte-Sul em Goiânia ganharam mais um problema e, como consequência, um novo adiamento para a entrega. Desta vez, o trecho 1, que fica entre os terminais Isidória e Cruzeiro, na região Sul de Goiânia, terá de passar por nova licitação para a escolha da empresa que executará o serviço. O Consórcio Corredor Norte-Sul, formado pelas empresas GAE, Sobrado e JM desistiu do contrato e agora a Prefeitura vai iniciar novo processo, já no começo de 2022, para a retomada das obras. O abandono se dá após apenas 8% de conclusão e a previsão é que somente no fim de 2023 o trecho seja concluído.

Este trecho tem orçamento de R$ 87,4 milhões, sendo R$ 70 milhões do Governo Federal, por meio do Orçamento Geral da União, e o restante de financiamento a ser pago pela Prefeitura. No processo anterior, realizado entre fevereiro e maio de 2020, o consórcio arrematou as obras com um orçamento de R$ 67,6 milhões, ou seja, cerca de 22% a menos do que a estimativa. Porém, a elevação dos preços dos insumos da construção civil após a pandemia da Covid-19 fez com que não houvesse interesse na continuidade.

Em Goiânia, comércio tem expectativa de crescimento de até 20% nas vendas

O movimento nos shoppings e nas lojas de rua se intensificou desde o fim da semana passada. Com isso, lojistas em Goiânia apostam em crescimento nas vendas de Natal de 7% a 20%, em relação a 2020, a depender do segmento. Mesmo com efeito da inflação, que causa impacto no faturamento, a expectativa para a data tem sido superada com maior fluxo de consumidores em busca dos presentes.

A segunda parcela do 13º salário na conta e o pagamento de benefícios sociais são citados por empresários como fatores que elevaram a presença das pessoas no comércio nesta semana. Além do fato de que muitos consumidores costumam deixar para adquirir as lembrancinhas mais próximo das reuniões familiares. “De calçados a móveis, os números estão bons independente do dia da semana”, pontua o gerente de Negócios da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Goiânia, Wanderson Lima.