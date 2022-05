Cidades Mandioca de mais de 2 metros é colhida por produtor de Santa Helena de Goiás Foi a primeira vez que um tubérculo dessa magnitude foi encontrado na região

Uma mandioca de 2,20 metros de comprimento causou surpresa ao ser colhida na zona rural de Santa Helena de Goiás, município no Sudoeste do estado, na última semana. Segundo os produtores que encontraram a “mega mandioca”, foi a primeira vez que eles colheram um espécime do tubérculo tão grande. Ao G1 Goiás, Marciela Moraes, esposa do produtor Cleidson, falou sobre ...