Dois professores foram presos na manhã desta quinta-feira (31) depois de manifestação em inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Vila Areião, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Renato Regis e Hugo Rincon foram levados pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) depois de confusão na saída do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) do evento.

Dezenas de professores aguardavam na saída com cartazes e gritando palavras de ordem para exigir que o chefe do executivo marcasse uma data para negociação de proposta de reajuste salarial. O prefeito conversou com uma manifestante, mas sob a alegação de que não teriam sido atendidos, ficaram exaltados.

A GCM tentou conter alguns manifestantes e uma briga começou. Professores alegam que foram agredidos com socos. Alguns deles chegaram a subir no capô do carro utilizado por Rogério Cruz e danificaram o veículo. O carro saiu logo em seguida.

Os dois professores presos foram levados para a Central de Flagrantes, na Cidade Jardim. Vereadores que acompanham as demandas dos professores informaram que estavam indo para o local. Os dois educadores chegaram algemados à delegacia.

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás (Sintego), Bia de Lima disse que esteve no Cmei no início da manhã para tentar agenda com o prefeito sobre a negociação. Como não conseguiu, disse que foi embora. A presidente do Sintego ainda disse que muitos manifestantes optaram por ficar para acompanhar outras demandas.

Bia de Lima disse que o grupo que permaneceu não faz parte do Sintego, mas de outro grupo de professores. As duas pessoas apontadas como lideranças deste grupo que permaneceu no Cmei não atenderam as ligações da reportagem.

Em nota, a prefeitura de Goiânia disse que o prefeito Rogério Cruz foi ameaçado quando conversava com uma professora. Ele teria sido "atacado por dois agressores, que atentaram contra sua integridade física". Mas não há relatos de qual teria sido a agressão.

A Prefeitura de Goiânia lamenta, profundamente, as cenas de desrespeito e violência promovidas por alguns manifestantes nesta quinta-feira (31/03), durante a inauguração do Cmei Vila Areião.

A Prefeitura de Goiânia trabalha para identificar os agressores e espera não se tratar de professores, cuja missão é atuar na transformação da sociedade pela educação, pelo exemplo, e pela defesa de uma sociedade consubstanciada na cultura da paz.

Durante as duas horas de evento, houve livre manifestação na rua. Na saída, o prefeito Rogério Cruz parou para conversar com uma professora, quando foi atacado por dois agressores, que atentaram contra a sua integridade física.

Enquanto um deles fazia ameaças, outro subiu no carro oficial e danificou o veículo — que está sendo deslocado para a Central de Flagrantes. Agentes da segurança pessoal do prefeito foram agredidos.

Para conter os manifestantes e garantir a segurança do prefeito, agentes da Guarda Civil Metropolitana intervieram, com uso progressivo da força, para desobstruir a passagem do veículo.

Dois homens foram detidos pela Guarda Civil Metropolitana e levados à Central de Flagrantes para os devidos registros de ocorrência.

Repúdio

A diretoria do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg-Sindicato) emitiu nota manifestando repúdio após a prisão de dois professores da rede municipal de ensino da capital durante a manifestação. No comunicado, o Adufg afirma que tal ação “trata-se de mais um duro ataque ao direito de livre manifestação dos docentes.”

A diretoria do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg-Sindicato) manifesta seu total repúdio à prisão arbitrária de dois professores da rede municipal de ensino de Goiânia, durante manifestação na inauguração do CMEI Vila Areião. Trata-se de mais um duro ataque ao direito de livre manifestação dos docentes, que aguardavam o prefeito Rogério Cruz para exigir o agendamento de uma data para negociação de proposta de reajuste salarial.

Renato Regis e Hugo Rincon foram levados pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) sem que tivessem cometido qualquer crime. A ação da GCM constrange toda a população e cria um clima de terror por meio da truculência.

Para o Adufg-Sindicato, o direito à liberdade de expressão é fundamental em uma sociedade democrática e justa. Não preservar esse direito leva a construção de uma sociedade baseada no medo, de pensamento único e remontado à situações que levaram outras sociedades rumo ao fascismo. Portanto, a diretoria do Adufg-Sindicato pede a imediata libertação dos dois professores.

Diretoria do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás

