Após a invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), as convocações a favor da democracia foram divulgadas por organizações estudantis e torcidas organizadas nas redes sociais. Manifestantes fizeram protestos em todo o Brasil, inclusive em Goiânia. O ato começou por volta das 18h, na Praça Universitária. Por volta das 19h20, os manifestantes começaram a percorrer a Praça do Bandeirante (veja as fotos).

Os atos são uma resposta aos episódios de violência e terrorismo vistos no último domingo (8) em Brasília, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram palácios dos Três Poderes e os depredaram como vândalos.

Entidades como UNE (União Nacional dos Estudantes), UEE (União Estadual dos Estudantes) e a Anatorg (Associação Nacional das Torcidas Organizadas) foram algumas das entidades que convocaram os atos por meio das redes sociais.

O presidente da UEE Goiás, Ranilson Ferreira Paiva Júnior afirmou que o protesto reuniu professores, entidades sociais, centrais sindicais, movimentos populares e estudantis, além de partidos políticos.

Durante o ato na capital goiana, os participantes levaram faixas e cartazes e pediram também a defesa das instituições vítimas do terrorismo. Algumas pessoas estavam vestindo camisetas e segurando bandeiras em apoio ao presidente Lula (PT).

Veja lista de atos que aconteceram nesta segunda-feira (9), segundo a UNE:

AM: Manaus, Centro de Convivência UFAM, 16h

AP: Macapá, Praça Veiga Cabral, 18h

BA: Salvador, Praça do Campo Grande, 16h

GO: Goiânia, Praça Universitária, 18h

MA: São Luís, Praça Deodoro, 17h30

MG, Belo Horizonte, Praça 7, 18h

MG: Poços de Caldas, Coreto, 18h

MG: Uberlândia, Praça Tubal Vilela, 18h

MS: Campo Grande, Praça do Rádio, 17h

MT: Praça Ulysses Guimarães, 17h

PE: Recife, Praça do Derby, 16h

PI: Teresina, Cruzamento da Av. Frei Serafim com Miguel Rosa, 17h

PR: Curitiba, Praça Santos Andrade, 18h

PR: Ponta Grossa, Igreja dos Polacos, 18h

RJ: Rio de Janeiro, Cinelândia, 18h

RN: Natal, Midway Mall, 17h

RS: Porto Alegre, Esquina Democrática, 18h

SC: Florianópolis, Alfândega, 18h

SP: São Paulo, MASP, 18h