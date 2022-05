Cidades Manobras da defesa deixam júri do caso Valério imprevisível Sessão teve três adiamentos, mas especialista diz que ainda há espaço para movimentações de advogados do acusado de ser mandante do crime e alerta para prescrição

Mesmo com a expectativa da família de que o assassinato do jornalista esportivo Valério Luiz de Oliveira finalmente seja levado ao tribunal de júri no dia 13 de junho, o julgamento ainda pode sofrer novos adiamentos. O júri popular iria começar nesta segunda-feira (2). Entretanto, a defesa do empresário Maurício Sampaio, acusado de ser o mandante do crime, abandonou o ple...