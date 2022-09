Cidades Manutenção da Saneago pode deixar 10 bairros de Goiânia sem água no próximo domingo Serviços serão realizados das 6h às 18h e os registros serão fechados para evitar desperdício durante obras

A Saneago vai realizar duas obras no Jardim Novo Mundo e na Vila Bandeirante, no próximo domingo (11) e por conta dos trabalhos pelo menos 10 bairros devem ficar sem água na Região Leste da capital. As obras estão programadas para serem realizadas entre 6h e 18h, período em que os registros serão fechados para evitar desperdício. O fornecimento de água será gradual a...