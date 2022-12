A manutenção emergencial de uma adutora de água que se rompeu na manhã desta quinta-feira (8) pode afetar o abastecimento de até 30 bairros, em Aparecida de Goiânia. Confira ao final da reportagem a lista com todos os bairros atingidos.

As equipes da Saneago estão executando uma manutenção emergencial para recuperar a adutora, localizada no setor Cidade Livre. Como a canalização é de grande porte, o fornecimento de água pode ser afetado na região abastecida pelos Centros de Reservação Independência Mansões e Monte Cristo, nos imóveis que não possuem caixa d'água bem dimensionada.

A previsão é que os serviços sejam concluídos até às 18 horas, com normalização gradual do abastecimento ao longo da noite. A Saneago orienta a população a consumir de forma moderada as reservas domiciliares de água tratada.

A empresa de fornecimento de água emitiu o comunicado por meio dos sites e das redes sociais na manhã desta quinta-feira (8).

Bairros afetados:

Bairro Independência Mansões

Bairro Independência

Chácara Santa Luzia

Cidade Livre

Colina Azul

Comendador Walmor

Conde dos Arcos

Jardim Cristalino

Jardim dos Girassóis

Jardim Esplanada

Jardim Florença

Jardim Ipiranga

Jardim Monte Cristo

Jardim Riviera

Loteamento Rio Vermelho

Nova Cidade

Parque Atalaia

Parque das Nações

Parque Hayala

Parque Itatiaia

Residencial Vilage Garavelo Ie II

Setor Andrade Reis

Setor dos Estados

Setor Fabrício

Setor Marista Sul

Setor Serra Dourada I, II e III

Solar Central Park

Virgínia Parque

Leia também:

Rios de Goiás podem perder mais de 50% do volume até 2050, aponta estudo apresentado na COP27

Quase 100 bairros podem ficar sem água em Goiânia; veja quais