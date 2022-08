Uma adutora passa por manutenção depois ter se rompido na manhã desta sexta-feira (26), no Jardim Rosa do Sul, em Aparecida de Goiânia. Por causa dos reparos que precisam ser feitos, os registros que abastecem a região central da cidade foram fechados e o abastecimento será afetado temporariamente.

As informações são da Superintendência de Comunicação e Marketing (Sumar), do município. A expectativa é de que os reparos necessários sejam finalizados até as 14h. Com isso os registros sertão reabertos e o abastecimento retorna de forma gradativa até a normalização ao longo da noite.

A Sumar informa ainda que as casas com caixa d’água que comportam maior volume não sentiram esse desabastecimento. O pedido é para que a população faça uso consciente de água durante esse período de manutenção.

Veja abaixo os bairros afetados:

Bairro Vera Cruz, Conde dos Arcos, Condomínio Residencial Araçá, Conjunto Ana Rosa, Conjunto Planalto, Conjunto Planície, Internacional Park, Jardim Belo Horizonte, Jardim Casa Grande, Jardim Cristal, Jardim das Acácias, Jardim das Hortências, Jardim Eldorado, Jardim Ipanema, Jardim Iracema, Jardim Miramar, Jardim Palmares, Jardim Pampulha, Jardim Repouso, Jardim Rio Grande, Jardim Rosa do Sul, Loteamento Águas Claras, Loteamento Real Grandeza, Loteamento Santo Antônio, Nova Olinda, Parque Montreal, Parque Rio das Pedras, Residencial Brasicon, Residencial Maria Luiza, Setor Araguaia, Setor Central, Setor Expansul, Setor Retiro dos Bosques, Setor Rosa dos Ventos, Setor Santo André, Vila Adélia, Vila Célia Maria, Vila Izabel, Vila São Manuel e Vila Souza.

