Cidades Manutenções em redes da Saneago deixam bairros sem água nesta segunda e terça, em Anápolis Abastecimento será interrompido em quatro bairros que vão receber extensões de rede de água

Manutenções realizadas nas redes da Saneago estão deixando bairros de Anápolis, na Região Central do Estado, sem água nesta segunda-feira (30) e nesta terça-feira (31). Até as 17h de hoje, os bairros Parque Calixtópolis e Vivian Parque ll Etapa ficam com o fornecimento paralisado. Já na terça-feira (31), no mesmo horário, será a vez do Bairro Santo Antônio ter o abastecimento i...