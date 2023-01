Atualizada em 25/01 às 9h18.

AVISO: O conteúdo desta reportagem é considerado sensível. Apesar de não apresentar nomes, a matéria contém detalhes das buscas e do processo de identificação das vítimas da tragédia. Também há detalhamento sobre o resultado da força da lama sobre os corpos dos atingidos pelo rompimento da barragem naquele 25 de janeiro de 2019.

Os dados da reportagem “Mapa revela que tragédia de Brumadinho foi um ‘triturador humano’”, publicada em parceria entre O POPULAR e o jornal O Tempo (MG), foram conseguidos via Lei de Acesso à Informação (LAI). A equipe fez, entre abril e novembro de 2022, quatro pedidos de dados atualizados da busca do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais por vítimas da tragédia de Brumadinho, ocorrida em 25 de janeiro de 2019. Três dos pedidos foram respondidos com dados atualizados até os meses de março, agosto e outubro de 2022, respectivamente.

Os dados utilizados na reportagem dizem respeito à atualização até agosto de 2022. Isso ocorre porque a planilha com informações até outubro, a mais atualizada, foi enviada com diversos erros, como dados sobrepostos e linhas e colunas sem preenchimento, o que poderia gerar equívocos na análise. A equipe recorreu, mas não houve nova resposta até o fechamento desta matéria.

A planilha com os dados originais veio com várias células em branco, assim como informações não padronizadas, tanto no que se refere aos dados de georreferenciamento quanto na classificação daquilo que foi encontrado pelas equipes de buscas entre 26 de janeiro de 2019, um dia após a tragédia, e 18 de agosto de 2022, data do último registro feito na planilha enviada.

A falta de padrão no preenchimento dos dados ocorreu, segundo apuração da reportagem com membros do Corpo de Bombeiros, por dois principais motivos: dados de geolocalização gerados por muitas pessoas diferentes, assim como o preenchimento da planilha; dados foram gerados pelos bombeiros em meio ao trabalho de buscas e, portanto, foram afetados por questões como o cansaço dos próprios profissionais.

Para correção e organização dos dados a fim de possibilitar uma análise objetiva das informações, a reportagem conduziu três etapas de trabalho: Limpeza e organização; Conversão do formato das coordenadas; e Padronização dos dados. Acesse a planilha aqui.

Etapas

O trabalho de limpeza dos dados consistiu em três etapas: Verificação manual e correção dos padrões das coordenadas, o que foi necessário para que o Google Sheets compreendesse com clareza os comandos de limpeza e divisão de colunas que seria preciso para a etapa seguinte de conversão do formato das coordenadas; Preenchimento das células vazias; e Verificação manual do preenchimento das características do que foi encontrado pelas equipes de buscas a fim de facilitar, depois, o trabalho de padronização dos dados.

A próxima etapa foi a conversão das coordenadas de graus, minutos e segundos para graus decimais. Isso foi necessário para facilitar a criação do mapa de buscas que pode ser visto na reportagem. Feita a conversão, a reportagem comparou todos os dados convertidos com os originais, a fim de verificar possíveis erros.

A última etapa foi a padronização dos dados. A reportagem utilizou cinco classificações para o que foi encontrado pelas equipes de busca:

- Corpo: nos casos não definidos pelos bombeiros, foi utilizado este termo para quando se refere ao corpo completo ou quando há o tronco com ao menos um dos membros; no caso de apenas tronco, foi considerado segmento;

- Segmento: parte de um corpo (tronco, braço, tecido, entre outros); também entraram nesta classificação objetos encontrados ligados a segmentos, como objetos com tecidos biológicos;

Leia também:

- Mapa inédito com a localização de vítimas revela gravidade da tragédia de Brumadinho

- Tragédia de Brumadinho: “Foi um campo de guerra”, relembra bombeiro

- Brumadinho: IML ainda enfrenta desafios para identificar vítimas da tragédia

- Sem classificação: diz respeito às coordenadas para as quais não houve anotação, por parte dos bombeiros, sobre o que se tratava nem observações que pudessem auxiliar a reportagem no entendimento dos dados, mas também abarca o que foi descrito pelas equipes de busca como “sem identificação”, “não identificado” e “parte não identificada”.

- Animal: corpos ou segmentos não humanos;

- Objeto.

A reportagem descartou as linhas da planilha em que não havia dados de georreferenciamento, nem características ou observações. Por isso, em alguns casos, há “pulos” entre uma data e outra, o que não significa que não houve buscas naquele dia. Os dados foram mantidos na aba da planilha com os dados originais. Também foram descartados, para fins de análise e visualização, os dados de objetos e animais.

Nesta etapa, também foi feita a organização dos dados das coordenadas. A equipe conferiu, com o auxílio do Google Maps, todas as coordenadas pós-limpeza a fim de identificar possíveis outliers, isto é, pontos encontrados fora da mancha de danos causada pela lama do rompimento da barragem B1 e que não fizessem sentido.

Visualização e sonificação

Os mapas vistos na reportagem foram feitos no Google Maps. Neles, é possível ver onde os corpos, segmentos e achados sem classificação foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. As áreas brancas no mapa dizem respeito a “Áreas de Espera”. Às margens da mancha de danos, esses locais reuniram toneladas de lama que foram retiradas pelos bombeiros ao longo da operação de varredura nas áreas de busca pelas vítimas soterradas, e que foram reexaminadas com o objetivo de confirmar se, naquele material, realmente não tinha qualquer pista das vítimas.

A reportagem também conta com gráficos e outras visualizações de dados que mostram recortes diferentes dos dados conseguidos, assim como com uma sonificação que revela o que foi encontrado pelas equipes de busca, por mês, entre janeiro de 2019 e agosto de 2022. O trabalho de sonificação foi feito com auxílio do aplicativo TwoTone e editado com o programa de edição de áudio Reaper.

A escolha do tempo de duração da sonificação foi feita para demonstrar o tempo que a lama demorou, a partir do rompimento da barragem, para chegar ao refeitório da mineradora Vale, onde estava a maioria dos funcionários no início da tarde daquele 25 de janeiro.

Os sons que aparecem ao longo da sonificação correspondem ao tipo de busca na cronologia da operação do Corpo de Bombeiros:

- Estratégia 1: dias 1 a 3 (72 horas) com todos os recursos em campo (som de helicóptero);

- Estratégia 2: dias 4 a 40 com buscas superficiais (som de homens andando na lama);

- Estratégia 3: dias 41 a 60 com escavações em áreas secas (som de cães farejadores);

- Estratégia 4 e 5: dias 61 a 422 com potencialização no emprego de maquinário pesado e com buscas em camadas até 3m (som de maquinário pesado, como retroescavadeira);

- Estratégia 6 - reestruturação pós-pandemia): paralisação entre 21/03/20 e 27/08/20 (som de uma pessoa respirando;

- Estratégia 7 e 8: dias 672 ao atual (som de peneira vibratória - undersize e oversize);

Para finalizar, foi usado áudio de uma reportagem da TV Band mostrando onde ficava o refeitório, e demarcando o motivo de a sonificação durar aproximadamente 1 minuto.