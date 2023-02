Uma maquiadora de Anápolis, a 60 km de Goiânia, causou polêmica nas redes sociais ao publicar um vídeo em que explica o motivo de não gostar de cabelo cacheado em si própria. De acordo com Letícia Bufanio, ela entende que fica com “cara de pobre” e com a “cara da favela” com cabelos cacheados.

No vídeo, gravado em um salão de beleza, ela conta que a pauta do dia, no local, é sobre gostar ou não de cabelos cacheados. “Você aceita os seus cachos?”, questiona.

Na sequência, ela diz que não aceita os cachos dela, e detalha: “Eu não aceito os meus cachos, e vou falar porque não gosto de cabelo cacheado em mim, gente. Eu fico numa 'cara de pobre'. Eu fico “a cara da favela”. Não dá. Não é essa a imagem que quero passar aqui”, completa.

Resposta

Após a polêmica, a maquiadora usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para se manifestar sobre o assunto.

“Vamos lá galera do ‘mimimi’. Eu falei de cabelo cacheado em mim, que eu não gosto em mim e que não passa um ar de elegante pra mim. Eu não gosto, usa quem quer”, disse.

Em outro trecho, a maquiadora rebateu os comentários que teria recebido a chamando de racista. “Mas, agora, falar que ai, é racista? Vão para... Eu não tô nem aí para a opinião de vocês. Estou falando de mim, que eu não gosto. Quem quiser usar cabelo cacheado, problema é de vocês”, prosseguiu.

Ela também afirmou que o cabelo dela é cacheado e que ela nunca gostou dela desta forma, motivo pelo qual faz progressiva e babyliss. “Não gosto do meu cabelo. Estou falando nos meus stories, do meu cabelo”, disse.

Três horas depois de se pronunciar, Letícia Bufanio voltou às redes sociais para encerrar o assunto e agradecer aos comentários e ao engajamento que o vídeo causou. Ela seguiu rebatendo as críticas.

“Me chamaram de várias coisas. Tenho noção de todos os meus defeitos, mas o que me incomoda é o meu cabelo. Não falei que cabelo cacheado é feio. Falei do meu [cabelo]. Tem 30 anos que eu olho para esse cabelo e que ele me incomoda. Queria entender por que as pessoas estão tão incomodadas”, frisou.

O POPULAR falou com Letícia Bufanio por mensagem e também por ligação telefônica, às 20h02 desta quarta-feira (8) e aguarda o posicionamento dela sobre o caso. O espaço segue aberto.

