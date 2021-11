Pouco antes de seguir rumo a Minas Gerais, a cantora Marília Mendonça recebeu a segunda dose contra a Covid-19 na Central de Imunização de Aparecida de Goiânia, nesta sexta-feira (5). No local, ela encantou a equipe pela simpatia. Distribuiu abraços, tirou fotos e gravou vídeo. De lá, saiu para o aeroporto Santa Genoveva, na capital, onde embarcou na aeronave que caiu em uma cachoeira no interior mineiro.



Marília foi vacinada pela coordenadora de imunização Renata Cordeiro, que lamentou a morte da artista e relatou os momentos dela na central em Aparecida de Goiânia. "Ela chegou por volta das 11h30 para tomar a segunda dose. Perguntou se teria algum tipo de reação, mas estava animada e falou que sairia direto para o aeroporto para fazer show. Muito simpática, agradeceu o trabalho de todos os profissionais de saúde durante a pandemia. Chegou a citar que o filho dela um dia contaria essa história. Estamos todos muito abalados com essa notícia da morte dela", disse Renata.

A cantora ainda gravou um vídeo para a irmã de Renata, que é fã de Marília. "Oi Taís! Tudo bem? Estou passando para te mandar um beijo. Fiquei sabendo que você é muito minha fã, então um beijo para você e muito obrigada pelo carinho", disse a artista.

A aeronave caiu próximo de uma cachoeira na Serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Todas as cinco pessoas que estavam no avião morreram no pouso forçado. Marília deixa o filho de 1 ano.

Para esta noite, estava marcada uma apresentação em Caratinga (MG) e para este sábado (6) em Ouro Branco (MG), a cerca de 250 quilômetros de distância. Outros shows estavam marcados para cidades de Minas Gerais: Divinópolis (12), Capitólio (13) e Taiobeiras (20).