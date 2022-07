Na tarde desta terça-feira (5), Marcela Caiado, uma das filhas do governador Ronaldo Caiado (UB), compartilhou nas redes sociais uma homenagem ao irmão, Ronaldo Caiado Filho. O único filho homem do gestor estadual morreu aos 40 anos na manhã do último domingo (4).

Ao som da música Magamalabares, de Marisa Monte, o vídeo publicado por Marcela traz diversos momentos de Ronaldo Caiado Filho com ela e a família. A canção, aparentemente, é muito simbólica para a relação entre os irmãos e diz: “Flores que ofertamos e que nunca morrerão”

Na legenda da publicação, Marcela escreveu uma carta aberta onde afirma não estar preparada para se despedir, mas que busca transformar a saudade em gratidão. Além disso, disse estar buscando forças para “segurar” a família neste momento e que sempre estará “aqui” por ele e para ele.

“Você que é o menino mais doce, alegre, amigo, divertido! Partilhar a vida com você foi sem dúvida nenhuma o melhor presente de Deus, e a isso eu serei eternamente grata! [...] Em você encontrava aconchego, nossas conversas de horas pareciam segundos!”, escreveu.

Além dela, a mãe de Ronaldo Caiado Filho, Thelma Gomes, também falou sobre a morte do filho por meio das redes sociais. “Dor, ausência. Vai em paz meu filho amado...”, escreveu. Mesmo sentimento descrito pelo governador ao dizer que o amor dele pelo filho é maior do que a perda dele.

Caiado soube da morte do filho enquanto participava de uma missa em Trindade, durante a romaria do Divino Pai Eterno. Ele e a primeira-dama Gracinha Caiado saíram às pressas do local.

Ronaldo Caiado Filho morreu no mesmo dia do aniversário de sua irmã, Maria Caiado. Durante a manhã, o governador havia publicado uma mensagem no Instagram em homenagem à filha com a primeira-dama Gracinha Caiado.

Ronaldo Caiado Filho era formado em Administração pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e chegou a cursar dois semestres do antigo curso de Rádio e Televisão na Universidade Federal de Goiás (UFG).

Pessoas próximas descrevem Caiado Filho como uma pessoa alegre, apesar de introspectiva, e amorosa com a família. Ele havia deixado São Paulo e voltado a Goiás há cerca de um ano e meio.

